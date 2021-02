Exista produse pe care le puteți folosi la bun sfarșit, chiar și dupa expirarea datei de valabilitate a acestora. Descopera in acest articol care sunt produsele expirate carora le puteți gasi noi utilizari. Avocado Daca nu ați avut ocazia sa consumați acel avocado perfect copt și acum s-a stricat, nu-l... The post 6 moduri de a folosi produsele expirate in loc sa le arunci appeared first on Tabu .