6 metode simple prin care poți curăța salteaua patului. Mulți oameni nu le cunosc Atunci cand facem curațenie generala in casa, specialiștii pun accent pe cat de important este sa fim atenți la toate detaliile și sa curațam toate obiectele din casa, inclusiv salteaua patului din dormitor. Iata cateva trucuri utile in acest sens. Cum trebuie curațata salteaua de pat Dintre toate lucrurile care trebuie curațate in casa ta, […] The post 6 metode simple prin care poți curața salteaua patului. Mulți oameni nu le cunosc appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Constipația este una dintre cele mai des intalnite afecțiuni in momentul actual și are la baza alimentația supraincarcata, orele de masa nepotrivite, lipsa hidratarii și sedentarismul. Afla care sunt cauzele și simptomele constipație, dar și cum poți scapa de aceasta cu ajutorul alimentației și al remediilor…

- Cristina Șișcanu și Madalin Ionescu sunt casatoriți din 2011 și au impreuna o fetița. Deși de-alungul timpului relația lor nu a fost lipsita de mici tensiuni, cei doi nu au ajuns niciodata in pragul divorțului. Cu toate astea, recent s-a spus ca aceștia sunt la un pas de desparțire. Cristina a lamurit…

- Se pare ca semnalele de alarma trase de oamenii de știința din toata lumea au efecte din ce in ce mai puternice. Tot mai multe businessuri iși reevalueaza modul de funcționare și se indreapta catre procedee și comportamente prietenoase cu mediul, care nu dauneaza ecosistemelor și nu abuzeaza de rezervele…

- Constipația este una dintre cele mai des intalnite afecțiuni in momentul actual și are la baza alimentația supraincarcata, orele de masa nepotrivite, lipsa hidratarii și sedentarismul. Afla care sunt cauzele și simptomele constipație, dar și cum poți scapa de aceasta cu ajutorul alimentației și a remediilor…

- Parmigiano Reggiano, tradus la noi ca parmezan, este o branza italiana facuta din lapte de vaca crud parțial degresat (32 pana la 50% grasime), maturata timp de cel puțin 12 luni, lucru care ii confera o sa...

- Stau la bloc, dar urca lemnele pana la etajul 4 pentru a putea face focul in soba. In Romania anului 2021, inca mai avem localitați, cu rang de oraș, in care condițiile de trai sunt mai grele chiar decat in multe sate de la noi din țara. Abia acum, autoritațile au promis ca vor incerca sa atraga fonduri…

- Pe langa pandemia de coronavirus, o alta boala se extinde din ce in ce mai mult la nivel global, iar persoanele care petrec foarte mult timp in fața ecranelor prezinta un risc mai mare in fața ei. Un studiu a demonstrat toate aceste aspecte. Un studiu online realizat de Singapore a facut o descoperire…

- Bilanțul inundațiilor nu inceteaza sa se ingreuneze in Turcia, dupa ce precipitații extreme au lovit, saptamana trecuta, nordul țarii. Vineri, agenția guvernamentala responsabila pentru dezastrele naturale (Afad) a raportat cel puțin 25 de morți in provinciile Kastamonu, situata la Marea Neagra, și…