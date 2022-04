6 metode simple pentru a-ți detoxifia plămânii în mod natural Poluarea, obiceiurile proaste și mediul inconjurator sunt principalele motive pentru problemele pulmonare. Aproximativ 65 de milioane de oameni sufera de boala pulmonara cronica. Totuși, asta nu inseamna ca nu exista nicio modalitate de a menține acest organ sanatos. Plamanii au o capacitate magica de a se repara singuri, dar va... The post 6 metode simple pentru a-ți detoxifia plamanii in mod natural appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Poluarea cu microparticule de plastic a fost detectata pentru prima data in sangele uman, oamenii de stiinta identificand asemenea particule minuscule la aproape 80% dintre persoanele testate, relateaza joi The Guardian, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Raluca Badulescu este cunoscuta de intreaga țara, drept o persoana excentrica care nu se da in laturi de la tot ce exprima lux și opulența. Are mereu apariții extravagante care fura ochii tuturor privitorilor. Din vestimentația ei sunt nelipsite, accesoriile aurii, unghiile roșii si mai ales, perucile.…

- „Avand in vedere ca sunt 540.000 de locuitori și aproximativ 150.000 de persoane evacuate in primele trei zile, cand inca era in siguranța, estimam ca aproximativ 350.000 de persoane sunt blocate in Mariupol”, a declarat Petro Andrișcenko, consilier al primarului din Mariupol, citat de CNN, pentru…

- Poluarea produsa de state si companii provoaca mai multe decese la nivel global decat pandemia de COVID-19, se arata intr-un raport de mediu al ONU publicat marti, si se solicita o "actiuni imediate si ambitioase" pentru a interzice unele substante chimice toxice.

- Cele mai simple și de baza ritualuri de frumusețe pot fi cele mai complicate. Avand in vedere acest lucru, am aflat cat de des ar trebui sa-ți piepteni parul in funcție de tipul acestuia.1. Ai parul creț sau texturat.Daca ai parul ondulat sau creț, știi ca descalcirea acelor noduri nu este distractiva.…

- Cand vine vorba de designul interior, in fiecare an ne dorim sa facem cateva schimbari. Iți vine sa crezi sau nu, covorul este unul din punctele centrale ale unei camere, ce trebuie sa complementeze mobilierul și restul decorațiunilor. Covorul ofera acel sentiment de caldura și confort, insa poate fi…

- Trupurilor celor doi au fost gasite, marți, de un localnic, la Bothenhampton Reservoir, Wych Hill, langa Bridport, in Dorset.Oficial, Poliția a anunțat ca nu exista circumstanțe suspecte in legatura cu decesul celor doi tineri.Locuitorii din zona s-au declarat șocați de cele descoperite in rezervație.�g"…

- In cazul in care nu iti place aspectul picioarelor tale, deoarece acestea sunt incarcate cu un strat considerabil de grasime, trebuie sa iei initiativa si sa incepi procesul de transformare. Este foarte important sa te simti bine in pielea ta, motiv pentru care trebuie sa incepi sa pui in aplicare cateva…