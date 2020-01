6 metode inedite sa te lasi de fumat 1. Intelege motivul pentru care fumezi Intelegerea problemei este primul pas in renuntarea la fumat. Oamenii incep sa foloseasca tigarile din diverse motive, fie ca e vorba despre stres, dieta, grup de prieteni ori probleme personale. Odata ce ai inteles cauza pentru care fumezi vei putea mai usor sa il eviti. 2. Ascunde-le 2.-le Unele persoane isi ascund tigarile in speranta ca ar putea renunta pentru totdeauna la ele. Iar aceasta tehnica poate fi extrem de eficace in cazul unor fumatori. Spre exemplu daca l-ai ingropat afara, iar acum e noapte si ploua nu-ti va face nicio placere sa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Bucataria este locul in care petreci foarte mult timp. Aici pregatești cele mai delicioase preparate culinare, aici iți savurezi cafeaua de dimineața, stai la o șueta cu prietenele, tot aici se aduna seara, in jurul mesei, intreaga familie. Este normal sa-ți dorești ca aceasta incapere a locuinței tale…

- Pentru mulți dintre oameni, primele zile ale anului sunt insoțite de stari extrem de neplacute, precum oboseala, greața și dureri de cap, toate simptome ale mahmurelii, scrie livescience.com.Fenomenul de mahmureala, denumit științific veisalgie, a dat batai de cam omenirii de cand stramoșii noștri au…

- In ciuda notorietații de care se bucura, Maia Morgensternse comporta ca un om normal, in viața de zi cu zi. Actrița nu are nici oproblema sa circule cu mijloacele de transport in comun, ba chiar susține ca iiface placere. Celebra actrița care poate fi urmarita in serialul "Sacrificiul" (Antena 1) ne-a…

- Instagram, divizie a Facebook, solicita incepand de miercuri datele de nastere ale utilizatorilor noi, pentru a oferi noi masuri de siguranta tinerilor, in timp ce isi extinde audienta pentru alcool si alte produse pentru care exista limita de varsta, transmite Reuters, citata de NEWS.ro.Pana…

- O caruța a fost transformata in statie de monitorizare a poluarii aerului. in Codlea, de catre Primarie și Agenția Pentru Protectia Mediului. Ideea a generat un val de ironii pe internet.

- Cautarile copilului disparut la Pecineaga continua si astazi. In aceste momente, se extrage apa din cel de al doilea bazin de colectare a dejectiilor provenite de la complexul zootehnic de crestere a porcilor, de langa Pecineaga. Salvatorii de la ISU Dobrogea actioneaza cu patru motopompe pentru extragerea…

- Nicotina este printre cele mai adictive droguri din lume. Potrivit expertilor, un fumator incearca in medie de zece ori sa renunte la obicei pana cand reuseste s-o faca definitiv. Cercetarile pe aceasta tema arata ca exista cel putin 5 metode eficiente.

- „La prima vedere, nimic neobisnuit, pare o platforma unde oamenii dau diverse anunturi de vanzare cumparare. Daca ne uitam insa mai atent, gasim rubrica vanzare rinichi. Ni se explica ce este rinichiul, iar in acest moment sunt peste 600 de astfel de anunturi. Oamenii isi vand un rinichi pentru diverse…