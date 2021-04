6 medalii pentru Romania la Campionatele Europene de Canotaj! 2 de aur și 4 de argint! Lotul de Seniori din cadrul Federației Romane de Canotaj a luat parte la Campionatele Europene de la Varese (Italia) cu 13 echipaje, insumand 46 de sportivi. Aceștia au obținut 2 medalii de aur, 4 medalii de argint și de trei ori locul 4 in finalele de duminica. In acest mod, Romania se claseaza pe locul 4 pe națiuni dupa numarul de medalii caștigate in probele olimpice. Prima medalie de aur pentru țara noastra a fost obținuta in proba de dublu vasle feminin (W2x) de echipajul format din Nicoleta-Ancuța Bodnar…