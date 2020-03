Rutina de ingrijire a tenului nu trebuie facuta doar cu produse cosmetice din comerț. Poți la fel de bine sa iți ingrijești tenul și cu ingrediente din bucatarie. Sunt naturale și acționeaza foate bine daca știi cum sa le combini și daca știi care se potrivesc tipului tau de ten. Am pregatit cateva maști de... Read More Post-ul 6 maști facute acasa pentru fiecare tip de ten apare prima data in TaBu .