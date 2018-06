UPDATE. "Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB) a demarat o ancheta pentru a cerceta cauzele tehnice ale evenimentului rutier produs sambata, 23.06.2018, in jurul orei 10:25, cand un autobuz din linia 313 a lovit cinci autoturisme parcate pe Bd. A.Obregia, in dreptul statiei Dragos Mladinovici. Nu au fost inregistrate victime. Politia cerceteaza cauzele producerii accidentului. RATB le cere scuze bucurestenilor pentru acest incident neplacut si ii asigura ca a dispus masuri concrete pentru evitarea, pe viitor, a unor astfel de evenimente", se mentioneaza in comunicat.



