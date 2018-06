Accident cu autobuz in Capitala. Mai multe masini parcate au fost lovite. Un autobuz RATB a lovit mai multe masini parcate pe marginea carosabilului, in Sector 4, Bucuresti. Potrivit Romania TV, soferul RATB a pierdut controlul volanului dupa ce a lovit o bordura. Nu a mai putut cotrola autobuzul si a lovit 6 masini parcate. […] The post 6 masini distruse de un autobuz in Capitala. Poliția a ajuns, rapid, la fața locului appeared first on Cancan.ro .