Stiri pe aceeasi tema

- Biserica Ortodoxa pomeneste sambata, 6 martie, pe cei adormiți, marcand astfel „Moșii de Iarna”. Mosii de iarna marcheaza inceputul sambetelor mortilor, in numar de sapte, care se vor incheia sugestiv cu Sambata lui Lazar, inainte de Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor. De la capataiul celor adormiti…

- Postul iși are originea in Rai, prin interzicerea data de Dumnezeu protoparinților noștri de a manca din pomul oprit. Așa ne invața Sfinții Parinți ai Bisericii ortodoxe, precum Vasile cel Mare sau Ioan Gura de Aur. © Sputnik / В. РобиновCalendar Ortodox: Cele mai importante sarbatori din luna februarie…

- CNAIR a postat pe contul de Facebook o serie de imagini surprinse in aceasta dimineața la ieșirea de pe Transalpina (DN 67C), aproape de stațiunea de Ranca. Vantul a sufpat cu putere in timpul nopții, iar viscolul a acoperit cu zapada toata zona, inclusiv mașinile turiștilor parcate pe marginea drumului. …

- Moșii de iarna reprezinta una dintre cele mai importante sarbatori din calendarul creștin ortodox. Moșii de iarna sunt celebrați in calendar ortodox 2021 la inceputul anului. In aceasta zi importanta se face pomenirea morților. Moșii de iarna marcheaza inceputul celor șapte Sambete ale Morților, care…

- Crestinii ortodocsi de stil vechi l-au cinstit pe Sfantul Vasile. Zeci de oameni au mers la Manastirea Capriana pentru a marca aceasta mare sarbatoare.Crestinii spun ca au mostenit traditiile dedicate acestei sarbatori de la bunici sau parinti.

- Cu restricții și fara procesiune la Raul Buzau, creștinii ortodocși și catolici celebreaza astazi Botezul Domnului in apa Iordanului sau Epifania și se purifica cu Agheazma Mare. In fiecare an, pe 6 ianuarie, creștinii ortodocși și catolici celebreaza Botezul Domnului, sau Teofania ori Epifania,…

- Incepand din weekendul care tocmai a trecut, in stațiunea montana Straja a fost pusa in funcțiune și instalația de nocturna. Astfel, pasionații sporturilor de iarna au putut schia pana seara tarziu. Nocturna lumineaza partiile de schi pana la ora 21:00. O lumina calda a cazut peste zapada…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a decis, luni, ca scolile si gradinitele sa functioneze in format online inca doua saptamani, pana la data de 23 decembrie. Practic in 23 decembrie incepe și vacanța de iarna, iar elevii se vor intoarce la școala in 11 ianuarie. Vezi și Cand incepe vacanța…