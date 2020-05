6 mai 1990. Au trecut 30 de ani de la primul pod de flori de peste Prut

Stiri pe aceeasi tema

- La 6 mai 1990, locuitorii din Romania și cei din RSSM au obținut dreptul sa treaca liber Prutul, intre orele 13:00 si 19:00. De-a lungul raului au fost create opt puncte de trecere, prin care pentru prima oara dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial, frontiera romano-sovietica a putut fi traversata, fara…

- Ajutorul oferit cetațenilor din Republica Moldova consta in 500.000 de maști de protecție de tip FFP2, 25.000 de combinezoane, 5000 de viziere, 5000 ochelari de protecție, 200.000 de manuși, 2 800 cutii de medicamente, 10 izolete cu presiune negativa pentru transportul pe targa și aprox. 80 000 l alcool…

- „Au fost prezentate anumite situatii specifice, in care in anumite spatii de tip mall sunt magazine care au intrari exterioare si ca e normal ca pentru aceste magazine cu intrari exterioare, chiar daca sunt in interiorul mall-urilor, ele vor fi deschise, cum, de altfel, vor fi deschise in mall-uri farmaciile,…

- Guvernul Romaniei face un gest umanitar, de solidaritate pentru cetatenii Republicii Moldova, pentru sistemul de sanatate din aceasta tara, la 30 de ani de la trecerea libera a Prutului, a declarat miercuri prim-ministrul Ludovic Orban. Acesta a fost prezent la plecarea convoiului de 20 de camioane…

- Premierul Ludovic Orban a spus ca s-a ales ziua de 6 mai pentru a transmite ajutoare medicale in Republica Moldova pentru a celebra ziua cunoscuta ”Podul de Flori”, atunci cand, in 6 mai 1990, peste un milion de romani au trecut Prutul.”Pe 6 mai 1990, in urma cu 30 de ani, a avut loc trecerea…

- Vasile Iucal, directorul Muzeului de Istorie și Etnografie din Ungheni, iși amintește cu exactitate acea zi de 6 mai 1990, cand la Ungheni (și nu doar) s-a desfașurat acțiunea ”Podul de Flori de peste Prut”. Citiți in randurile ce urmeaza... ”Podul de flori” din 6 mai 1990, a fost fantastic pentru mine…

