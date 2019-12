Stiri pe aceeasi tema

- Echipa nationala de futsal a Republicii Moldova continua pregatirile intensive pentru preliminariile Campionatului European din 2022. Discipolii lui Vladimir Vusatii au disputat doua meciuri amicale cu reprezentativa Bulgariei la Futsal Arena FMF din comuna Ciorescu.

- Petre Apostol La finalul saptamanii trecute, Sala Polivalenta din Plopeni a fost gazda unei competitii de handbal, organizata de Asociatia Judeteana de Handbal Prahova si finantata de Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Prahova, intrecerea fiind inclusa in cadrul programului national „Romania…

- Plimob Sighetu Marmației va reprezenta județul Maramureș la faza zonala a Trofeului „Gheorghe Ola", dupa ce a caștigat locul I la etapa județeana. Opt echipe au luptat in Maramureș pentru caștigarea Trofeului „Gheorghe Ola" – ediția 2019. Competiția a avut loc marti, in sala de sport a Școlii „Vasile…

- Grupul de lucru care a castigat competitia ldquo;Capitala Tineretului din Romania 2020 202 a decis sa ne impartaseasca azi detalii despre emotia traita la Iasi. Tot ei vor prezenta si ideile inscrise in proiectul ComeToSEAus. La evenimentul care are loc in sala "Remus Opreanu", participa si primarul…

- Superba baza sportiva Tenis Arena din Brasov a gazduit zilele trecute Turneul Campionilor Summer Stars la simplu, din cadrul Circuitului Tenis Partener. Competitia dedicata sportivilor amatori a adunat la start cei mai bine cotati 72 jucatori din circuit, acestia provenind din 26 de orase din ...

- Constanta va fi „Capitala Tineretului din Romania“ in editia 2020-2021. Orasul de la malul marii, aflat intr-o stare avansata de degradare, a castigat competitia nationala si va aloca un buget de 2,64 milioane lei pentru proiecte dedicate.

- Elevii din clasele V-XIII pasionati de informatica sunt asteptati sa se inscrie la competiția naționala ”Invața sa programezi cu Alice”. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Salaj, in aceasta perioada, pana in 27 octombrie, au loc inscrierile. Competiția naționala, aflata…

- Naționala masculina a cedat ieri in fața Italiei, scor 1-3, suferind la preluare, dar reușind sa-și puna in contul general un act, ceea ce nu se intamplase in meciurile anterioare. Primul set tricolor Doua infrangeri clare in primele partide ale grupei A, dar in a treia echipa antrenata de Danuț Pascu…