6 idei creative de iluminat cu banda LED Cluj

In mod cert, LED-urile au revoluționat modul in care ne iluminam locuințele. In cele mai multe cazuri, o banda LED s-a dovedit a fi o soluție de iluminat creativa și rentabila atat pentru interiorul, cat și pentru exteriorul casei tale, iar posibilitațile de design nenumarate. Deși montarea unei benzi cu LED-uri este o idee ceva mai complicata decat simpla schimbare a unui bec, acum exista kituri complete care fac ca instalarea unui asemenea dispozitiv de iluminat sa fie o joaca de copii.

- Dupa ce a marcat un gol de generic in FCSB – CFR Cluj 3-3, Octavian Popescu a fost laudat de Ilie Dumitrescu. Fostul internațional a apreciat evoluția extremei de 19 ani și spune ca acesta ar trebuie sa fie folosit pe alta poziție: inter sau in spatele varfului. Ilie Dumitrescu, cuvinte de lauda pentru…

- "In fiecare sufleor boleste un actor nesavarsit"Nascuta pe 20 ianuarie 1938, la Cluj, Doina Baier a reprezentat, mai bine de doua decenii, institutia sufleorului in teatrul constantean. Si a facut meseria cu drag si dedicare, fiind o mare iubitoare de muzica si teatru, iar prezenta sa alaturi de artistii…

- Toate hotararile de guvern emise in 2021 privind prelungirea starii de alerta (limitare de acces in instituții publice sau magazine, purtarea maștii, program limitat, certificatul verde) au fost anulate de judecatorii din Romania. Cu toate acestea, la inceput de an 2022, in baza hotararii CNSU, CJSU…

- In 2021, E.ON a finalizat lucrarile de inlocuire a sistemului de iluminat in 11 școli și gradinițe din județele Iași, Bacau, Mureș, Neamț, Suceava, Cluj și Timiș;Din 2015 pana in prezent, aproximativ 45.000 de elevi și profesori din 71 de școli au condiții mai bune de studiu, fiind investiți aproximativ…

- Dupa ce Gheorghe Hagi (Farul Constanta) si Razvan Lucescu (PAOK Salonic) au declinat propunerile Federatiei Romane de Fotbal (FRF), forul condus de Razvan Burleanu a mai primit un raspuns nefavorabil din partea celui de-al treilea candidat pentru functia de selectioner.

- Un barbat din Campia Turzii, care ar fi inșelat un varstnic in contextul efectuarii unor lucrari de reparație la burlanele casei, a fost reținut de polițiști.Potrivit IPJ Alba, polițiștii din Aiud au identificat un barbat de 22 de ani, din Campia Turzii, județul Cluj, ca persoana banuita de savarșirea…

- Conținut oferit de: jobradar24.ro. De munca “la negru” a auzit toata lumea. Insa, in ultimii ani, a luat naștere un nou fenomen, numit munca “la gri”. Deși poate parea tentant pentru un angajat, acest tip de munca nu aduce decat prejudicii pe termen lung. Traversam o perioada dificila, in care este…

- Un TIR a luat in aceasta dimineața pe A3 la KM 19, fiind distrus in totalitate de flacarile care au cuprins in totalitate autotrenul. „Se intervine in aceste momente cu doua autospeciale, iar a treia a fost solicitata in sprijin, pentru stingerea flacarilor care au cuprins remorca unui autocamion care…