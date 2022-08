6 ianuarie, de Bobotează, încă o zi liberă pentru angajați Comisia pentru Munca din Camera Deputaților a aprobat miercuri un proiect prin care ziua de 6 ianuarie, de Boboteaza, devine zi libera pentru angajați. Urmatorul pas este votul in plenul Camerei Deputaților, care este și camera decizionala. Ulterior, proiectul va merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis. In 2022, salariații romani au avut avea dreptul […] The post 6 ianuarie, de Boboteaza, inca o zi libera pentru angajați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

