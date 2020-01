Stiri pe aceeasi tema

- Creștinii din toata lumea sarbatoresc, in ianuarie, Botezul Domnului, scrie alba24.ro. Totuși, momentul praznuirii nu este același, diferența constand in cele doua calendare folosite in lumea creștina: cel iulian și cel gregorian, intre ele existand un decalaj de 13 zile. Ca urmare, Boboteaza este…

- Boboteaza, sarbatorita, in ziua de 6 ianuarie, incheie ciclul sarbatorilor de iarna si are, pe langa intelesurile crestine – momentul nasterii spirituale a Mantuitorului – trasaturi de mare sarbatoare populara. 6 ianuarie este ziua in care a fost botezat Iisus Hristos de catre Ioan Botezatorul. Cu acest…

- Pe 5 ianuarie, creștinii din intreaga țara sarbatoresc Ajunul de Boboteaza.Boboteaza este serbata in ziua imediat urmatoare, pe 6 ianuarie 2020. Urmata de o alta mare sarbatoare Sfantul Ioan, pe 7 ianuarie. In calendarul bisericesc vedem ca de la Nasterea Domnului (25 decembrie) si pana la Botezul Domnului…

- In fiecare an, la 6 ianuarie, Biserica Ortodoxa celebreaza crestinarea lui Iisus Hristos de catre Sfantul Ioan Botezatorul. Momentul de botez al Mantuitorului are o semnificatie aparte in religie, pentru ca atunci, la apa Iordanului, s-a aratat Sfanta Treime: Tatal, Fiul si Sfantul Duh. Boboteaza mai…

- Botezul Domnului sau Boboteaza este praznuit de crestini, in fiecare an, in data de 6 ianuarie. Sarbatoarea reprezinta botezul in apa Iordanului a Mantuitorului Iisus Hristos de catre Sfantul Ioan Botezatorul. In ajunul și in ziua de Boboteaza, in toate bisericile ortodoxe se sfințesc apele. La varsta…

- Anul Nou este ziua care marcheaza inceperea urmatorului an calendaristic. Stabilirea religioasa a datei de 1 ianuarie ca inceput de an a avut loc pentru prima data in 1691, de catre Papa Inocențiu al XII-lea. Inainte de aceasta data, Craciunul avea rolul inceputului de an nou, in timp ce la multe popoare…

- Pe data de 6 decembrie, creștinii il praznuiesc pe Sfantul Nicolae, cel aducator de bunatate, daruri pentru copii și liniște in case. In aceasta zi importanta pentru toți romanii este bine sa respecți cateva tradiții și obiceiuri extrem de vechi, care iți vor aduce numai lucruri bune in viața, in casa…

- Aceasta sarbatoare este intampinata in fiecare an cu hramuri rasunatoare, pomene cu colaci deliciosi, dar si jocuri cu focuri vii. Mai mult, praznuirea Sfantului Dumitru marcheaza si ultima dintre cele mai importante sarbatori ale toamnei.Dupa hramul Sfintei Parascheva, Sfantul Dumitru reprezinta…