- Modul in care banii sunt gestionați reprezinta in fapt, un proces destul de complex, avand in vedere decizia de investiție și gradul in care aceasta iși merita banii sau nu. De obicei produsele scumpe sunt cele de calitate, insa poate nu intotdeauna. Așa ca de multe ori s-ar putea sa cazi in capcana…

- Ca raspuns la jafurile comise de soldatii rusi, care au trimis in tara lor, prin intermediul firmelor de curierat, bunuri furate din casele ucrainenilor invadati, comunitatea ucraineana din Londra a dus in fata ambasadei Rusiei „lucrurile preferate“ ale rusilor: jucarii, scutece, tigai, haine ponosite…

- Ai reușit sa faci pasul cel mare spre o locuința pe care sa o poți numi casa? Ei bine, acum nu ar strica sa faci un scurt inventar al celor mai importante lucruri de inceput, in așa fel incat casa sa se transforme treptat in „acasa”.

- Atunci cand esti mester zugrav ai parte de multe proiecte diferite, lucrezi departe de casa si trebuie sa te adaptezi la conditii uneori neprevazute. Te intereseaza, deci, sa ai instrumente cat mai versatile, pe care sa le poti folosi pentru cat mai multe treburi. Si, bineinteles, vrei toate astea la…

- Masina de spalat si uscatorul sunt unele dintre cele mai importante electrocasnice din casa, dar ce este mai bine: sa le ai separat sau impreuna? Astazi iti spunem avantajele si dezavantajele de a avea o masina de spalat cu uscator integral sau doua aparate separate. In ziua de astazi este posibil sa…

- Cel mai probabil ai auzit pana acum de pergolele retractabile. Subiectul este intens dezbatut in randul proprietarilor care locuiesc la casa, unde accentul este pus pe gradina si imprejurimea terasei. Terasa unei locuinte amplasate pe un teren impresionant in aer liber devine punctul central al intregului…

- Volkswagen e-up! e o mașina mica, dar spațioasa, are baterie mare și autonomie buna, putere de incarcare ridicata și un preț avantajos. Toate aceste elemente fac din e-up! principala alternativa la Dacia Spring, iar faptul ca producția lui e-up! continua și in 2022 este o veste buna pentru cei care…

- Pareri Volkswagen Arteon. Merita sau nu sa dai peste 30.000 de euro pentru aceasta mașina. Modelul Volkswagen Arteon este la mare cautare datorita aspectului sau placut, dar și al dotarilor, insa prețul este unul rezonabil pentru ce ofera aceasta mașina? Cel mai bun detaliu de design al modelului Volkswagen…