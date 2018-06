6 domenii n care firmele romnești pot să se extindă și n străinătate Peste 2.000 de companii autohtone sunt predispuse direct la extindere peste hotare, iar cel mai mare potențial de internaționalizare il au firmele romanești care sunt lideri de industrie pe piața locala, start-up-urile din tehnologie “born global” (nascute global) și firmele care inregistreaza o creștere rapida (High-Growth Enterprises). Acestea sunt concluziile in primul an de activitate al proiectului Start-Up Bridge, realizat de Fundația Romanian Business Leaders. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

