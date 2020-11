6 din 10 români cred că după alegeri România va intra în carantină 60% dintre romani cred ca dupa alegerile din 6 decembrie Romania va intra in carantina, in vreme ce doar 13% nu sunt de parere ca vom avea un nou lockdown, potrivit unul sondaj Avangarde realizat in perioada 15-17 noiembrie. 27% dintre cei intervievați au spus ca nu știu sau nu raspund la intrebare, precizeaza hotnews.ro . Peste jumatate dintre respondenți (54%) spun ca nu ar accepta o carantina precum cea instituita la inceputul anului, in timpul perioadei de urgența, o astfel de masura fiind susținuta de 34%. Chiar daca peste trei sferturi dintre cei chestionați (76%) sunt convinși ca noul coronavirus… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

