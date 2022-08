Stiri pe aceeasi tema

- Aproape trei sferturi (73-) dintre copiii ucraineni care se afla in Romania si-au continuat educatia la distanta, urmand online programa din Ucraina, 7- dintre acestia si-au intrerupt complet educatia, in vreme ce 6- au frecventat scolile romanesti, unde s-au organizat clase speciale cu predare conform…

- Un sondaj realizat de organizatia Salvati Copiii Romania arata ca doar 6% din copiii ucraineni, care au venit in Romania in urma invaziei Rusiei, au participat la cursuri in școlile romanești.

- 6 din 10 copii ucraineni aflați in Romania prefera sa fie organizate clase speciale in școlile romanești, dupa programa din Ucraina; 28% dintre ei au inceput sa invețe limba romana, doar 1 din 100 de copii ucraineni au invațat bine limba romana sau o știau inainte de sosirea in Romania, fiind de etnie…

- Aproape trei sferturi (73%) dintre copiii ucraineni care se afla in Romania și-au continuat educația la distanța, urmand online programa din Ucraina, 7% dintre aceștia și-au intrerupt complet educația, in vreme ce 6% au frecventat școlile romanești, unde s-au organizat clase speciale cu predare conform…

- La inceputul lunii iulie, la Falticeni au inceput cursuri de vara pentru copiii refugiaților ucraineni, aflați in oraș! Prin colaborarea cu Asociația “Educație, Joc, Sens”, Organizația Institutul Bucovina, cu sprijinul HEKS – EPER World și FONSS, au reușit sa ofere serviciile Centrului de Urgențe Sociale.…

- Centrul European pentru Studii de Securitate George C. Marshall americano german in cooperare cu organizatia absolventilor romani ai Centrului Marshall si sprijinul Ambasadelor SUA si Germaniei la Bucuresti au organizat la Bucuresti o conferinta privind "Securitatea Maritima in Marea Neagra". Potrivit…

- ​Un startup IT din București a reușit sa dezvolte un algoritm speech to text pentru limba romana cu o acuratețe a transcrierii ce depașește 95%, potrivit fondatorilor. Adrian Ispas, co-fondator și CEO al startup-ului spune intr-un interviu video pentru StartupCafe.ro ca algoritmul de transcriere pentru…

- „In vremurile in care traim, era important pentru mine sa vin sa subliniez prietenia și sprijinul meu pentru Romania”, a transmis președintele Franței, Emmanuel Macron, in limba romana, la finalul vizitei sale la baza militara NATO Mihail Kogalniceau. Mesajul a fost publicat pe twitter, dupa declarațiile…