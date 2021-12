Stiri pe aceeasi tema

- Alianța Naționala a Organizațiilor Studențești din Romania (ANOSR) și Consiliul Național al Elevilor (CNE) lanseaza astazi, 17 noiembrie 2021, cu ocazia Zilei Internaționale a Elevului și a Studentului, Raportul național privind respectarea Codului drepturilor și obligațiilor studentului in instituțiile…

- Un pompier aflat in timpul liber a intervenit prompt pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-o ambulanța a Serviciului de Ambulanța Județean. Purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, a declarat ca in aceasta dimineața, plt.adj. Lucian Gradinaru se deplasa cu mașina catre parinții sai…

- Casa Polona din centrul Sucevei este in curs de reabilitare, iar președintele Uniunii Polonezilor din Romania, deputatul Ghervazen Longher, da asigurari ca nu se va renunța la sala de spectacole. Prezent in studioul Radio Top, deputatul a declarat: „Sala va fi extraordinar de frumoasa și va raspunde…

- Trupele de vanatori de munte ale armatei romane au fost inființate in 3 noiembrie 1916, in timpul Primului Razboi Mondial, și au reprezentat, inca de la inceputuri, o specialitate de elita a infanteriei romanești, indeplinindu-și misiunea de aparare a țarii atat in timpul Primului Razboi Mondial, cat…

- Inaugurat in 1895, podul de la Cernavoda, proiectat și construit de Anghel Saligny, a fost acea vreme cel mai lung din Europa. Podul a asigurat multa vreme legatura feroviara intre București și Constanța, principalul port romanesc de la Marea Neagra. Acest pod de o importanța vitala pentru transportul…

- Potrivit Legii nr. 81/2018, contractul sau actul adițional incheiat in vederea desfașurarii activitații in regim de telemunca trebuie sa aiba la baza acordul de voința al ambelor parți Salariații și-ar dori ca angajatorul sa le asigure costurile pentru un psihoterapeut și o parte din cheltuielile pentru…

- Banca Comerciala Romana și Adservio digitalizeaza procesul de invațare pentru mai bine de 16.000 de elevi din 44 de școli și licee din țara, prin programul „Educație digitala pentru școala rurala” BCR, prin programul Școala de Bani, continua misiunea de a susține educația financiara și digitala in Romania.…

- Consilierul prezidential Diana Paun a apreciat marti ca medicii care nu vor sa se vaccineze si ii indeamna si pe altii sa nu o faca „nu au ce cauta in aceasta meserie", potrivit Agerpres. Precizarile au fost facute in contextul in care ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a declarat marti…