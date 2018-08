6 containere pentru deseuri au fost amplasate in zonele aglomerate de pe malul lacului Tabacarie

6 containere pentru deseuri au fost amplasate in zonele aglomerate…

Primaria Constanta informeaza ca a amplasat 6 containere pentru deseuri in zonele aglomerate de pe malul lacului Tabacarie.Facem apel la pescarii care tranziteaza zona dar si la cei care sunt consumatori ai fast food urilor aflate in apropiere sa pastreze curatenia. Astfel de containere vor fi amplasate si in alte zone din oras, acolo unde situatia o impune, sustin reprezentantii municipalitatii. ...