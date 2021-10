6 centre Caritas, proiect pentru un viitor sigur

Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmi din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile"Regele Ferdinand I" Targu-Mureș au fost prezenți, in urma cu cateva zile, in randul elevilor de la Școala Gimnaziala "Friedrich Schiller" din Targu-Mureș carora le-au explicat cat poate fi de periculos sa relaționeze cu persoane pe care nu le cunosc, atunci…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, și-a prezentat vineri, 17 septembrie, la Targu Mureș, in cadrul unei ședințe a Comitetului Director Județean al PNL Mureș, moțiunea "Romania liberala" prin care candideaza la funcția de președinte al PNL. "Liberalilor de aici le-am transmis mesajul Moțiunii "Romania…

- Targumureșenii, și nu numai, sunt invitați la o noua ediție a festivalului Desculț in Iarba, care se va desfașura in cadrul Parcului Municipal din Targu Mureș in perioada 18-19 septembrie 2021, care marcheaza sfarșitul verii. Surpriza organizatorilor va fi faptul ca la ediția aceasta va fi INTRAREA…

- Cabinele foto sunt foarte practice pentru ca ofera poze la minut, fie ca e vorba despre fotografii care surprind emoții sau poze de tip buletin (poze 3/4) pentru legitimația de carnet de elev, student etc. Grație cabinei amplasate de BW Photo Booth, in complexul SHOPPING CITY Targu Mureș, puteți rezolva…

- Rectorul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mureș, senatorul social-democrat Leonard Azamfirei, totodata vicepreședinte al Senatului Romaniei, a publicat miercuri, 1 septembrie, pe pagina sa de Facebook, un mesaj cu ocazia Zilei Diplomației Romane.…

- Ambulatoriul de specialitate medicina dentara din cadrul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mureș a devenit, oficial, furnizor de servicii medicale stomatologice, prin intrarea in relații contractuale cu Casa de Asigurari de Sanatate (CAS),…

- In atentia ministrilor s-a aflat un raport privind capacitatea sistemului sanitar romanesc de a-i trata pe marii arsi. In document se arata ca se vor construi trei centre speciale la Bucuresti, Timisoara si Targu Mures. Secretarul de stat in ministerul de resort, Monica Althamer, a precizat ca cele…

- Conferința "Fonduri europene pentru viitor" – sesiune de informare privind oportunitațile de finanțare existente la nivel european Partidul Social Democrat Mures, in parteneriat cu europarlamentarul Victor Negrescu si PES activists Romania au organizat astazi, la sala Grand din Targu Mures, Conferinta…