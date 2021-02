Stiri pe aceeasi tema

- "Ministerul Sanatatii a fost informat astazi de catre Institutul National de Sanatate Publica (INSP) - Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile ca au fost raportate 27 de cazuri noi de infectare cu SARS-Cov-2, noua varianta UK - linia genetica B.1.1.7, a transmis, vineri…

- Au fost inregistrate alte doua cazuri de infectare cu noua tulpina de coronavirus, care provin din focarul deja confirmat de la Scoala 28 din Bucuresti, informeaza, luni, Ministerul Sanatatii. ‘Ministerul Sanatatii a fost informat astazi de Institutul National de Sanatate Publica (INSP) ca au mai fost…

- 2.668 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost raportate in ultimele 24 de ore in Romania, bilanțul COVID-19 ajungand la 726.918, din care 672.532 pacienți vindecați. Potrivit datelor furnizate de Grupul de comunicare strategica, in ultimele 24 de ore 68 de romani infectați coronavirus…

- 2.737 cazuri noi de coronavirus in Romania Foto: Arhiva/ MApN. Autoritațile au anunțat cu puțin timp în urma alte 2.737 de cazuri de coronavirus, din peste 31.000 de teste prelucrate în ultimele 24 de ore. Bilanțul îmbolnavirilor a depașit 724.000 de infectari,…

- Capitala iese din scenariul roșu și intra in scenariul galben dupa ce s-a constatat o scadere a numarului de cazuri de imbolnaviri cu coronavirus in București. Rata de infectare din municipiul București a scazut la 2,96 la mia de locuitori. Conform ultimelor date furnizate de GCS, in ultimele 24 de…

- Pe teritoriul Romaniei, 41.757 de persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 10.864 de persoane se afla in izolare institutionalizata. 250 de noi cazuri de infectare la Constanta. Pana astazi, 19 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 587.944…

- Autoritatile au anuntat alte 8.062 de cazuri de coronavirus Autoritatile au anuntat, vineri, alte 8.062 de cazuri de coronavirus din peste 35.000 de teste prelucrate în ultimele 24 de ore. Bilantul îmbolnavirilor a depasit 500.000 de infectari, însa aproximativ 390.000 de…

- Pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 449.349 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, de la debutul pandemiei. Fața de ultima raportare, au fost inregistrate 9.005 cazuri noi, la 36.891 de teste efectuate.La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța bilanțul actualizat,…