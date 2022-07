Stiri pe aceeasi tema

- Pe timp de vara, romanii aleg ca principale destinații turistice Grecia, Bulgaria sau Turcia pentru a petrece o vacanța liniștita pe litoral, bucurandu-se de soarele blajin, marea curata ca lacrima și mancarea buna de la restaurante. Cu toate acestea, in 2022, tot mai mulți romani s-au orientat catre…

- ”Multi romani prefera sa mearga si in alte destinatii" Foto: Arhiva/ Ionut Iamandi Turismul intern a început foarte bine anul, cu rezervari în crestere în ianuarie si în prima parte a lunii februarie, însa odata cu aparitia conflictului din Ucraina rezervarile au scazut…

- Una dintre problemele turismului din Romania o reprezinta angajații sau, mai bine zis, lipsa lor. Intr-un interviu Wall-Street.ro, Constantin-Daniel Cadariu, ministrul Turismului, a precizat ca, pentru litoral, necesarul de forța de munca importata...

- Prețurile au explodat in acest an pe litoral, iar aici nu ne referim la cazare sau mancare, ci chiar și la șezlongurile de pe plaja. Anul acesta sunteți nevoit sa dați mult mai mulți bani pe șezlong, iar tarifele difera in funcție de stațiune.

- Asociația Naționala a Agențiilor de Turism (ANAT) anunța, in urma consultarilor touroperatorilor specializați și a partenerilor hotelieri, ca in acest an, litoralul romanesc a primit, cu ocazia mini-vacanței de 1 Mai, peste 50.000 de turiști.

- Minivacanța de 1 mai: Plajele de pe litoralul romanesc sunt gata sa primeasca turiștii Minivacanța de 1 mai: Plajele de pe litoralul romanesc sunt gata sa primeasca turiștii Ministerul Mediului a anunțat, in cursul zilei de marți ca pregatirea plajelor de pe litoralul romanesc pentru sezonul estival…

- Relaxarea se poate face la munte si altfel decat in aglomeratia din trafic, pe terase pline sau in hoteluri. Multi oameni, inclusiv straini, aleg sa mearga cu rulota si sa stea in liniste, in natura. Un astfel de loc este in Buzau, in apropiere de Vulcanii Noroiosi.

- Delta Dunarii, Maramureșul, Litoralul și Bucureștiul sunt principalele puncte de atracție ale clipului de promovare, realizat de Ministerul Turismului, lansat in 2019. Este vorba, de fapt, despre campania lansata in timpul ministeriatului lui Bogdan Trif, care o urmeaza pe cea a celebrei funze din perioada…