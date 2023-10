6 argeșeni ”aranjau” accidente rutiere pentru a înșela societățile de asigurări Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș au finalizat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, inselaciune privind asigurarile, in forma continuata, in modalitatea de participație a complicitații, fals in declaratii, in forma continuata, participatie improprie la infractiunea de fals intelectual, in forma continuata, fals […] The post 6 argeșeni ”aranjau” accidente rutiere pentru a inșela societațile de asigurari appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

