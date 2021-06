6 afaceri de succes internațional care au pornit prima oară din România Romania are și ea afaceri care au pornit cu pași mici, ajungand sa obțina un real succes internațional. Mai mulți antreprenori romani au reușit sa se mobilizeze, iar unul dintre cele mai cunoscute startup-uri care a pornit in Romania este UiPath. A ajuns la o evaluarea de 1 miliard de dolari, obținand statutul de ”unicorn”, iar acum este prima companie fondata de romani care a devenit decacorn. Capitalizarea de piața a criptomonedei Elrond (EGLD), dezvoltata de un startup sibian de tehnologie blockchain, a depașit 1 miliard de dolari ceea ce, afirma fondatorii, ar face din Elrond ”al doilea Unicorn… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu și ministrul de Interne, Lucian Bode, au vizitat vineri șantierul centurii ocolitoare a orașului Zalau, acolo unde lucrarile de construcție sunt realizate de o companie din China, Sinohydro. Este vorba despre prima șosea noua construita in Romania de catre o firma din țara asiatica.…

- Cateva vedete venite din lumea buna a biz-ului au dat dovada de un curaj enorm, acela de a incerca pe propria piele viața de roman. Ele sunt vedetele straine care au ales sa traiasca in Romania. Cateva vor ”buletin de București”. Starul anilor ’90, Haddaway s-a obișnuit cu viața Bucureștiului. Cantarețul…

- NEVERSEA revine dupa aproximativ doi ani de pauza. Festivalul de la malul marii ar urma sa aiba loc, conform spuselor lui Edi Chereji, directorul de comunicare și marketing de la UNTOLD și NEVERSEA, la sfarșitul lunii august, inceputul lunii septembrie. „Noi incercam sa revenim cu o soluție și pentru…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Direcției regionale Vest efectueaza cercetari pe numele unui tiraspolean, pornit in Europa cu un document neveridic. Incidentul s-a inregistrat in punctul de trecere Sculeni, in dupa-amiaza zilei de 03 iunie curent.

- Incepand cu data de 28 Aprilie 2021, smartphone-urile vivo sunt disponibile pentru achiziție in Romania online, pe platforma și in showroomurile eMAG din țara. Acestea pot fi achiziționate online, de pe platforma eMAG, precum și din showroom-urile eMAG din țara. Compania spune ca pune experiența consumatorilor…

- UiPath deschide a doua sedinta de tranzactionare de pe Wall Street la 73 dolari pe actiune, plus 6% fata de cea de la debut. La o ora de la deschiderea actiunile aveau plus 10%. UiPath (PATH), producator de roboti software fondat in Bucuresti, care acum are sediul central in New York si a…

- UiPath, primul unicorn romanesc, a anuntat marti seara ca a reusit sa vanda actiuni peste intervalul de pret tintit cu ocazia Ofertei sale Publice Initiale (IPO) derulata la Bursa de la New York, operatiune in cadrul careia a strans 1,34 miliarde de dolari, informeaza Reuters.

- In 2020, programul-pilot al campaniei a fost derulat in cinci magazine de brand Farmec și Gerovital din Cluj-Napoca, Targu Mureș și Oradea și s-a incheiat cu peste 5.200 de ambalaje colectate și reciclate Cluj-Napoca, 7 aprilie 2021 – Farmec, cel mai mare producator roman de cosmetice, extinde la nivel…