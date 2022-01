Stiri pe aceeasi tema

- O simpla calatorie cu mașina se poate transforma intr-o adevarata provocare atunci cand unul sau mai mulți dintre ocupanții autoturismului sunt copii. Fie ca este vorba de un drum scurt pana la bunici sau plecați in vacanța și aveți in fața o calatorie de cateva ceasuri, sunt anumite accesorii care…

- Ce este sistemul ESP și la ce ajuta aceasta funcție. Multa lume se intreaba ce este, de fapt, ESP-ul de la mașina și care este funcția acestuia. Ca și definiție completa, ESP-ul este un sistem care foloseste aproape aceleasi principii de franare selectiva a rotilor, precum ABS-ul, dar care a venit ca…

- Daca pana acum nu obișnuiați sa lasați ușa de la mașina de spalat deschisa, de acum incolo ar trebui sa devina obicei. Acest lucru prelungește durata de viața a mașinii de spalat și mai mult decat atat va salveaza hainele. Iata de ce este bine sa lași ușa de la mașina de spalat deschisa și cat de nociv…

- Orice șofer ar trebui sa știe ca iarna este unul dintre cei mai mari inamici pentru mașina sa, insa nu doar motorul poate avea de suferit, ci și caroseria. Zapada, gheața și substanțele folosite de drumari pentru deszapezire pot avea un efect negativ asupra vopselei, mai ales daca mașinile nu sunt curațate…

- Tocmai de aceea, este necesar sa ai grija de masina ta si sa acorzi o mai mare atentie. In primul rand, va fi nevoie sa speli masina in mod constant. Este cea mai buna metoda pentru a stopa efectul coroziv provocat de sarea de pe sosele, asa ca asigura-te ca o speli in mod regulat.De asemenea, iti sugeram…

- Pregatirea mașinii pentru sezonul de iarna nu inseamna doar o inspecție tehnica amanunțita sau echiparea acestuia cu anvelope de iarna . Pentru a fi scutit de orice surprize neplacute, atunci cand iți faci bagajele și le așezi in portbagaj lasa intotdeauna loc și pentru lucruri care par marunte la prima…

- Anvelopele de iarna sunt obligatorii in sezonul rece. Este important ca in momentul in care pleci la drum mașina ta sa fie echipata corespunzator.Potrivit Codului Rutier, nu exista o data fixa la care trebuie sa ai mașina echipata cu anvelope de iarna, insa este precizat ca in momentul in…

- Inghețarea și aburirea geamurilor sunt fenomene care apar atunci cand vremea se racește și apar fenomente precum lapovița și ninsoare. De aceea, șoferii trebuie sa-și ia toate masurile necesare pentru ca mașinile lor sa fie in condiții optime de funcționare, in special instalațiile de climatizare și…