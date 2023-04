Stiri pe aceeasi tema

- Atenționare COD GALBEN de ninsori, vant și polei in Alba și ale zone din țara pana vineri. Cod Portocaliu in 7 județe Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis noi avertizari Cod Galben și Cod Portocaliu de ninsori, vant și polei. In Alba, este atenționare Cod Galben. In județul Alba, in…

- Avertizare COD GALBEN și COD PORTOCALIU de inundații, in Alba și alte județe din țara, pana luni noaptea. Raurile vizate Hidrologii au emis marți o noua avertizare Cod Galben și Cod Portocaliu de inundații pe rauri din mai multe bazine hidrografice. Pe raza județului Alba, este in vigoare un cod galben…

- Avertizare METEO: Cod GALBEN și PORTOCALIU de viscol, ninsori și ploi in Alba și alte județe pana miercuri Avertizare METEO: Cod GALBEN și PORTOCALIU de viscol, ninsori și ploi in Alba și alte județe pana miercuri ANM a emis o serie de avertizari Cod Galben și Cod Portocaliu de intensificari ale vantului…

- Noi avertizari Cod Portocaliu și Cod Galben de viscol puternic, ploi și ninsori, in Alba și alte județe din țara, pana miercuri Meteorologii au transmis duminica noi avertizari Cod Portocaliu și Cod Galben de intensificari ale vantului și viscol puternic, valabile in județul Alba și alte județe din…

- Avertizare METEO: Cod GALBEN și PORTOCALIU de viscol și ploi in Alba și alte județe pana luni Avertizare METEO: Cod GALBEN și PORTOCALIU de viscol și ploi in Alba și alte județe pana luni ANM a emis o serie de avertizari Cod Galben și Cod Portocaliu de intensificari ale vantului și cantitați importante…

- Județul Alba, sub avertizari meteo de vreme rea: Viscol, ninsori și temperaturi scazute. Zonele vizate de fenomenele meteo Județul Alba și aproape toata țara sunt de sambata, 4 februarie sub incidența unor avertizari meteo de vreme rea. Meteorologii au emis trei avertizari meteo, de tipul Cod Galben…

- Avertizari Cod Galben de ninsori și viscol in Alba și alte județe pana duminica dimineața. Cod Portocaliu in cinci zone din țara Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat atenționarile de ninsori și viscol pentru acest weekend. Va continua sa ninga local in Transilvania, iar in Alba, in zona…

- Atenționare COD GALBEN de ninsori, viscol și polei in zone din Alba și alte județe din țara, pana sambata Administrația Naționala de Meteorologie a emis atenționari Cod Galben de vreme rea pentru zona de sud a județului Alba și alte zone din țara. COD GALBEN: de joi, 26 ianuarie, ora 18.00 pana vineri…