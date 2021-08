5GANG in concert la Romexpo pe 19 septembrie! Desi 5GANG nu credeau ca mai pot canta live anul acesta, in lumina noilor reglementari se pare ca asteptarea de a-i vedea live este din ce in ce mai scurta. Trupa poate in sfarsit reveni in fata fanilor pe 19 septembrie de la ora 18:00 la Romexpo, mai devreme decat speram, pentru a prezenta showul BACK TO SCHOOL! O veste buna pentru fani! Biletele la showul 5GANG care trebuia sa aiba loc pe 1 iunie SUNT VALABILE in data de 19 septembrie la Romexpo, de la ora 18:00! 5GANG este cea mai populara trupa de adolescenti din Romania, fiind urmarita de mii de tineri si depasind constant noi recorduri… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

