Cele 28 de state UE au convenit marti "sa ia in considerare regimul politic in care activeaza furnizorii originari din tarile terte" in scopul atenuarii riscurilor privind securitatea legate de dezvoltarea retelei 5G in Europa, relateaza AFP. Reuniti la Bruxelles, ministrii europeni ai telecomunicatiilor sau reprezentantii lor nu mentioneaza nicio tara in declaratia lor, dar China si gigantul sau al telecomunicatiilor Huawei, lider in tehnologia 5G, par sa fie principalii vizati. SUA au exclus Huawei din dezvoltarea tehnologiei 5G pe teritoriul lor, invocand riscuri de spionaj in favoarea Beijingului…