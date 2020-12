Stiri pe aceeasi tema

- Campania de vaccinare anti-Covid a inceput astazi in Romania, iar prima persoana imunizata pe teritoriul țarii noastre este asistenta medicala Mihaela Anghel, de la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș. Asistenta Mihaela Anghel a facut parte din echipa medicala care, pe 27 februarie, a…

- Primul roman care va fi vaccinat antiCOVID-19 dupa ce vaccinul a ajuns in țara face parte din randul personalului medical, a declarat coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița.„Avem o strategie de vaccinare și va fi respectata. Prima pesoana care va fi vaccinata e din randul personalului…

- Primele 10.000 de doze din vaccinul Pfizer impotriva coronaviruslui au ajuns in Romania, chiar in ziua de Craciun. Masina cu dozele a intrat in Romania, la orele amiezii, prin Vama Nadlac din judetul Arad. Duminica, 27 decembrie, incepe oficial campania de vaccinare in intreaga Uniune Europeana. In…

- Campania de vaccinare impotrivia COVID incepe in Romania pe 27 decembrie, a anunțat președintele Klaus Iohannis, joi, dupa ședința de lucru cu noul Guvern. Șeful statului a precizat ca vaccinul este sigur, eficient și autorizat la cele mai inalte standarde europene.

- Agenția Europeana a Medicamentului a aprobat vaccinul impotriva COVID-19 dezvoltat de Pfizer – BIONTECH. Astfel, vaccinarea va incepe in Romania pe 27 decembrie, atunci cand 5000 de persoane din prima linie vor fi vaccinate. Vaccinul e folosit deja in Marea Britanie, Israel și Statele Unite. De asemenea,…

- 10,7 milioane de romani vor avea acces la vaccinul impotriva coronavirusului, dar numarul de doze poate sa creasca in funcție de nevoi. Campania de vaccinare ar trebui sa inceapa in luna ianuarie 2021. Anunțul a fost facut vineri de coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghița.…

- Valeriu Gheorghita, medicul coordonator al campaniei de vaccinare din tara noastra, a vorbit despre situatia la zi în tara noastra în ceea ce priveste vaccinare anti-COVID-19. Conform specialistului, România ar putea sa scape de coronavirus abia…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID in Romania, medicul militar Valeriu Gheorghița (foto), afirma ca scenariul cel mai optimist este ca primele doze de vaccin sa ajunga in Romania la sfarșitul lunii decembrie, iar in cel mai pesimist scenariu, in primul trimestru din 2021. Populația se va…