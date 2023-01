5G fără „Modul Avion“? Pe langa instrucțiunile in caz de urgența, pasagerii care zboara cu avionul afla inaintea decolarii ca trebuie sa iși inchida telefoanele mobile sau sa le puna „pe modul avion“. Dar acest lucru este pe cale sa se schimbe, dupa ce Comisia Europeana a anunțat ca intenționeaza sa permita folosirea telefonului in timpul zborului, atat pentru apeluri vocale, cat și pentru date. In acest sens, Comisia Europeana va desemna frecvențele specifice ale noii rețele 5G care vor permite telefoanelor mobile sa ramana conectate in timpul zborului. „Pasagerii de la bordul zborurilor din UE vor putea sa iși foloseasca… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

