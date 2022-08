594 de persoane salvate de salvamontiști în luna iulie In luna iulie, cele 74 de formații Salvamont aparținand celor 42 de structuri județene sau locale Salvamont au intervenit in 485 de acțiuni de salvare și de acordare a primului ajutor medical, acțiuni in care au fost salvate 594 de persoane. Dintre acestea, 117 persoane accidentate au fost predate serviciilor SMURD sau de Ambulanța, 27 […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

- Cel putin 34 de persoane au murit si aproape 60 au fost ranite in doua accidente rutiere survenite la un interval de cateva ore in sud-estul Turciei, transmite duminica AFP, potrivit stiri.tvr.ro. Primul accident, in care au fost implicate o ambulanta si un autocar, a provocat 15 morti si 31 de raniti…

- Cinci persoane, printre care un copil, au fost ranite si preluate cu elicopterele SMURD pentru a fi transportate la spitalul din Tulcea, dupa ce o caruta s-a rasturnat in satul Letea din Delta Dunarii, informeaza Agerpres. Cele cinci persoane, printre care un copil care si-a pierdut cunostinta, au fost…

- Nașul de cununie a fostul deputat transfug, Sergiu Sirbu, Valentin Vizant este vizat in dosarul de spalare de bani in care ar figura și fostul primar de Chișinau, Silvia Radu. Acesta a venit cu o reacție, dupa ce procurorii au efectuat astazi, 15 august, percheziții la domiciliu sau. Totodata, Vizant…

- O fata de 17 de ani si un baiat de 14 ani au fost loviti de fulger in Pasul Valcan din judetul Hunedoara. Ambele persoane au fost constiente, la sosirea echipajelor medicale, iar tanara a fost transportata la spital. Un echipaj SMURD si un altul de la Ambulanta au intervenit, duminica, in urma unui…

- Doua persoane au fost ranite in urma unui accident produs sambata dupa-masa in Jimbolia, unde un șofer a intrat intr-o ambulanța aflata in misiune. Polițiștii au deschis acum un dosar penal.

- Potrivit Salvamont, in ultimele 24 de ore, in intreaga tara au fost salvate 19 persoane. Dintre acestea, noua persoane au fost evacuate si predate serviciilor de Ambulanta sau SMURD pentru a fi transporte la spital. A fost inregistrat si un deces, iar salvamontistii au recuperat cadavrul si l-au transportat…

- Salvamontistii din Romania au intervenit, in ultimele 24 de ore, pentru salvarea a 21 de persoane. Sapte dintre acestea 7 au fost predate serviciilor de Ambulanta sau SMURD pentru transport la spital, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- 2 persoane au fost salvate dupa ce au cazut intr-un rezervor plin cu ciocolata in Pennsylvania. Incidentul s-a petrecut la fabrica Mars M&M din Pennsylvania, au anunțat autoritațile, citat de CNN. Ambii pacienți au fost transportați la spital, a declarat supervizorul adjunct...