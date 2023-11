Stiri pe aceeasi tema

- Terminalul Rafah, care leaga Fasia Gaza de Egipt, s-a redeschis luni pentru a permite evacuarea strainilor si a celor cu dubla cetatenie blocati in micul teritoriu palestinian asediat si bombardat de Israel dupa atacul gruparii islamiste palestiniene Hamas din 7 octombrie.

- Oficialii americani se asteapta ca cel puțin 5.000 de cetateni straini sa poata fi in cele din urma autorizati sa treaca din Gaza in Egipt, relateaza CNN. Un oficial american de rang inalt a afirmat chiar ca numarul total al celor care vor putea trece din Gaza in Egipt ar putea fi de aproximativ 7.000…

- Tot mai mulți straini se pregatesc joi sa paraseasca Fașia Gaza asediata, in timp ce guvernul condus de Hamas a declarat ca cel puțin 195 de palestinieni au murit in atacurile Israelului asupra taberei de refugiați Jabalia, scrie Reuters. Cel puțin 320 de cetațeni straini de pe o lista inițiala de 500,…

- SUA și Qatar au orchestrat un acord intre Israel, Hamas si Egipt: Cați cetițeni ar urma sa plece din Fașia Gaza (CNN)Plecarea palestinienilor raniti si a unor cetateni straini din Gaza a avut loc in urma unui acord negociat de Qatar intre Israel, Hamas si Egipt, in coordonare cu SUA, potrivit unor…

- Romanul luat prizonier de teroriștii Hamas a fost rapit din kibbutzul pe care il fondase strabunicul lui de la Buzau, venit in Israel dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial. Localitatea este la 4 kilometri de Fașia Gaza și la 9 kilometri de Egipt.

- "Fiecare dintre aceste obiective sunt valabile prin ele insele", a declarat Guterres intr-un comunicat. "Ele nu ar trebui sa devina moneda de schimb si trebuie sa fie puse in aplicare pentru ca asa este corect" de procedat, a afirmat el."Gaza nu mai are apa, electricitate si alte bunuri esentiale",…

- Miscarea islamista palestiniana Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza si de sase zile in razboi cu Israelul, a respins propunerea crearii unui coridor umanitar facuta de Egipt, pentru ca aceasta "ar forta poporul palestinian sa isi paraseasca patria" si ar implica noi stramutari si cautari de locuri…