Stiri pe aceeasi tema

- Au fost inființate centre de evaluare care asigura asistența medicala pediatrica in cazul virozelor respiratorii, pentru a ușura accesul la asistența medicala pentru copii și pentru a reduce aglomerația și timpul de așteptare in Unitațile de Primiri Urgențe, anunța Ministerul Sanatații. In acest moment,…

- In ultima perioada, la nivel european sunt anunțate mai mult de 7 milioane de cazuri de boli respiratorii intr-o luna. Bebeluși și copii au fost infectați de un virus care ar putea pune in pericol vieți. De ce sunt atat de multe cazuri in acest an? Raspunsul este dat de specialiști. Din pacate, inclusiv…

- Ministerul Sanatatii a anuntat joi ca au fost infiintate centre de evaluare care asigura asistenta medicala pediatrica in cazul virozelor respiratorii, pentru a usura accesul la asistenta medicala pentru copii si pentru a reduce aglomeratia si timpul de asteptare in

- Ministerul Sanatatii anunta ca la nivel national, sunt pregatite 59 de unitati ambulatorii pentru copii, cu circuite separate.Copiii care au simptome de viroza respiratorie vor fi evaluati clinic de catre medicul de familie si, dupa caz, clinic, imagistic si biologic de medicii specialisti din centrele…

- Ministerul Sanatații a anunțat, joi, deschiderea a 59 de centre de evaluare pentru copiii cu viroze respiratorii, in toata țara. In București acestea funcționeaza la spitalele Victor Gomoiu și Alessandrescu-Rusescu, potrivit G4Media. „Au fost inființate centre de evaluare care asigura asistența medicala…

- Ministerul Sanatații a anunțat, joi, deschiderea a 59 de centre de evaluare pentru copiii cu viroze respiratorii, in toata țara. In Cluj, acestea funcționeaza la Spitalul de Urgența pentru Copii (UPU), deja sufocat de pacienți.

- Concursul a fost organizat de Asociația Volens, cu sprijinul Siscobat, in cadrul programului național de educație climatica Patrula de Reciclare. Echipele de profesori și elevi voluntari de la cele 6 unitați de invațamant și-au mobilizat comunitațile și au colectat cele mai mari cantitați de baterii…

- Aleșii județeni au aprobat joi, 29 septembrie, intr-o ședința ordinara de lucru, elaborarea și implementarea de catre Directia Generala de Asistența Sociala și Protectia Copilului (DGASPC) Mureș a proiectului "Pași spre viitor", prin Programul de Interes National – Infiintarea de servicii sociale de…