5.800.000 de euro, pentru pastile cu iod pe care nu le vrea nimeni 5.800.000 euro a platit Ministerul Sanatații pentru 30 milioane de pastile de iod pe care nu le vrea acum nimeni. Au fost comandate cand se vorbea de posibilitatea unui atac nuclear al Rusiei. Doar 1.000.000 au ajuns la romani. Restul zac in continuare in farmacii sau in depozite. 6 milioane de euro a cheltuit statul […] The post 5.800.000 de euro, pentru pastile cu iod pe care nu le vrea nimeni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea Diana Șoșoaca i-a facut plangere penala deputatului George Simion la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. Aceasta susține ca președintele AUR ar fi falsificat o inregistrare audio cu vocea ei și ii cere daune de 50 de milioane de euro. Diana Șoșoaca, președinte al partidului…

- In urma avalanșei de cazuri in care au fost implicate persoane drogate, Ministerul Sanatații intenționeaza sa inființeze centre de reabilitare pentru dependența de droguri la nivelul fiecarui județ. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, afirma ca pana in prima parte a anului viitor se poate ajunge…

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a cerut Ministerului Sanatații sa comunice care este planul concret de acțiuni pentru a crește calitatea serviciilor medicale. Potrivit FACIAS, un astfel de plan ar trebui sa existe deoarece romanii platesc sume tot mai mari…

- Inca un pacient ranit in urma exploziilor care au avut loc la Crevedia a murit, luni dimineata, la Spitalul de Urgenta Floreasca. „In cursul acestei dimineti, a decedat la Spitalul Floreasca un pacient aflat in stare foarte grava inca de la inceputul internarii, cu arsuri pe 95% din suprafata corporala”,…

- Doar șase locuri au fost disponibile pentru persoanele care au suferit arsuri grave in exploziile de la stația GPL din Crevedia, a precizat, duminica, intr-o conferința de presa, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. „In total sunt 58 de pacienți. Am avut doua decese in total, unul din pacienți cu…

- Jandarmeria a dat 6 amenzi și a intomcit dosar penal pentru neregulile constatate la protestul organizat joi de AUR la Ministerul Sanatatii impotriva „vaccinarii obligatorii”. Zeci de membri ai partidului condus de George Simion au protestat in fața ministerului Sanatații și au blocat intrarea in cladire,…

- Ministerul Sanatatii a anunțat ca, in urmatoarele trei luni, va derula o campanie nationala de informare si constientizare asupra importantei vaccinarii, sub sloganul ”Stiu, nu doar sper ca o sa fiu bine! Ma vaccinez!”. Bugetul campaniei este de peste 21 de milioane de lei, bani cheltuiți in 3 luni.…

- Militarii americani și-au trimis timp de zece ani e-mailurile catre un aliat al Moscovei unde sunt activi mercenari Wagner. Cauza ar fi, aparent, o greșeala de tastare. E-mailurile destinate domeniului „.mil” al armatei americane au fost trimise timp mulți ani catre Mali, o țara din Africa de Vest.…