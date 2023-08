Stiri pe aceeasi tema

- Infernul de la Crevedia, din totalul celor 58 de victime, 43 de persoane sunt cadre ale MAI,39 pompieri, doi polițiști și doi jandarmi The post Infernul de la Crevedia, din totalul celor 58 de victime, 43 de persoane sunt cadre ale MAI,39 pompieri, doi polițiști și doi jandarmi first appeared on Partener…

- O explozie a avut loc, sambata seara, la o statie GPL din localitatea Crevedia, judetul Dambovita, deflagratia fiind urmata de un incendiu. Potrivit primelor informații doua persoane au murit, iar opt au fost ranite, fiind transportate la spitale din București. In urma exploziei, traficul pe DN 1A este…

- Accidentul rutier a avut loc miercuri dimineața, pe Calea București, la intrare in Brașov, in zona hotelului Ramada. In urma accidentului, au rezultat patru victime, dintre care una incarcerata. La fața locului s-au deplasat un echipaj de descarcerare, doua echipaje SMURD, o ambulanța SAJ și o autospeciala…

- Un accident rutier grav a avut loc astazi, 13 august, la intrarea in localitatea Vlahita, implicand doua masini si soldandu se cu o persoana decedata si doua victime.Echipajele de interventie din cadrul Detasamentului de Pompieri Odorheiu Secuiesc au fost mobilizate imediat, pentru a acorda asistenta…

- Intreaga pașune din localitatea Epureni, județul Iași, a fost dezinfectata și delimitata astfel incat nicio ovina sau bovina sa nu aiba acces pe pașune. In urma cu o saptamana, a fost inregistrat primul deces la o bovina și, ulterior, 3 persoane din zona au fost internate la Spitalul de Boli Infecțioase…

- Tragedie, o persoana s-a inecat in timp ce s-ar fi aflat la pescuit pe un lac din Lazuri :” La data de 9 Iulie a.c., polițiștii au fost sesizați de administratorul unui lac cu privire la faptul ca o persoana este decedata. In urma deplasarii la fața locului, polițiștii au constatat ca un barbat, in…

- Persoana cazuta in prapastie pe Valea Galbenului, in zona montana a comunei gorjene Baia de Fier, a fost gasita decedata. Este vorba despre un barbat de 67 de ani, plecat dupa lemne, pe munte. Nu se cunoaște cum a ajuns mașina in prapastie. Persoana respectiva ar fi fost insoțita de un barbat. Poliția…

- Doua persoane au fost surprinse, asta seara, de un mal de pamant in Paușești Maglași. Din pacate, pentru una dintre ele salvatorii nu au mai putut face nimic și afost declarata decedata. Salvatorii valceni au intervenit cu: o ambulanța SMURD, o autospeciala de intervenție rapida, a o autospeciala de…