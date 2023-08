58 de victime în exploziile de la Crevedia. 39 sunt pompieri La data de 26 august 2023, in localitatea Crevedia din județul Dambovița s-au produs mai multe explozii la o stație GPL, eveniment soldat cu 58 de victime, dupa cum urmeaza: 8 victime dupa prima explozie, dintre care 1 persoana decedata (infarct, fara arsuri) și 7 persoane ranite ( 3 cu arsuri transportate la Spitalul Clinic de Urgența București, 4 cu arsuri transportate la Spitalul Bagdasar-Arseni);5 50 de victime, dupa a doua explozie, dintre care 3 persoane ranite transportate la UPU Targoviște, 47 persoane la unitați sanitare din municipiul București, cu arsuri și traumatisme. Din totalul… Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

