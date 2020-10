Stiri pe aceeasi tema

- Scenariile de functionare a 18 unitati de invatamant din judetul Constanta au fost modificate In cadrul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Constanta au fost analizate scenariile de functionare a scolilor din judet, context in care au fost facute modificari in cazul a 18 unitati de invatamant.…

- Scenariile de funcționare de la șase unitați de invațamant din Constanța au fost schimbate, joi, printr-o decizie a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența. Mai multe clase vor fi trecute in...

- Urmare a apariției cazurilor de coronavirus in randul profesorilor (și chiar a elevilor), prin ultima hotarare (36/1/10/2020) a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența sunt suspendate cursurile in școli și se invața online, dupa cum urmeaza: – Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacau: clasa a XI-a…

- Incepand de maine (miercuri), se suspenda orele fața in fața la cate o clasa de la mai multe unitați școlare din județul Iași. Masura a fost adoptata astazi in cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgența. In toate cele șapte cazuri au fost inregistrați elevi infectați cu virusul…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Vaslui a decis suspendarea cursurilor ”fata in fata” in trei unitati de invatamant din judetul Vaslui, activitatea urmand a se desfasura online in urmatoarele 14 zile.

- DECIZII… Zece unitați de invațamant din județ au suspendat, la cererea Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Vaslui, cursurile «fața in fața» pentru anumite clase. La Liceul „Ștefan Procopiu”, spre exemplu, sunt doua clase (a X-a E profesional și a XI-a D profesional) de elevi care vor intra…

- In majoritate, școlile din județul Buzau vor aplica scenariul verde pentru inceperea anului școlar, aproape 100 de unitați de invațamant urmand sa desfașoare cursuri hibrid, atat cu elevi in banci, cat și online, potrivit deciziei din aceasta dupa-amiaza a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența. …