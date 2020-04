Stiri pe aceeasi tema

- CORONAVIRUS / Italia inregistreaza, la fel ca Spania, un bilanț al deceslor in scadere fața de ultimele zile. Autoritațile italiene au anunțat in aceasta seara decesul a 681 de persoane in precedentele 24 de ore. Cu o zi inainte, murisera in Peninsula 766 de persoane. Autoritațile au semnalat ca,…

- Autoritațile au confirmat, vineri, inca doua decese din cauza coronavirusului. Astfel, bilanțul la nivel național a ajuns la 118. Deces 117. Femeie, 54 ani, jud. Constanța. Revenita din Turcia pe data de 13/03/2020, confirmata pe data de 19/03/2020 in SCBI Constanța. Avea condiții medicale pre-existente…

- Coronavirus in Italia. Potrvit ultimelor date oficiale, persoane bolnave sunt 2.477 (marti au fost inregistrate 2.107 iar miercuri - 2.937). Sunt 13.915 de morti dupa ce au contractat coronavirus, cu o crestere fata de miercuri - 760. Miercuri, numarul lor a fost de 727. Citeste si: Alte 13…

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 6.077 de morti in Italia, cu 601 decese in plus fata de duminica dar in scadere fata de intervalul precedent, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum este de 63.927, au anuntat luni seara autoritatile italiene.Serviciul de Protectie…

- Autoritațile italiene au anunțat sambata seara un nou bilanț dramatic, la fix o luna de la depistarea primului caz. Doar in ultimele 24 de ore, au murit 793 de oameni din cauza infectarii cu COVID-19, cu 166 de decese mai mult fața de bilanțul inregistrat vineri. Este cel mai grav bilanț din „Cizma”…

- Ziarul Unirea Un nou record tragic in Italia: Bilanțul morților a ajuns la 4.032, doar astazi fiind inregistrate 627 de noi decese Un nou record tragic in Italia: Bilanțul morților a ajuns la 4.032, doar astazi fiind inregistrate 627 de noi decese Coronavirusul face prapad in „Cizma”! La aproape o luna…

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 4.032 de morti in Italia, cu 627 de decese in plus fata de miercuri, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum este de 47.021, au anuntat vineri seara autoritatile italiene.

- Bilantul mortilor epidemiei de coronavirus din Italia a crescut cu 49 intr-o singura zi, ajungand la 197, a anuntat vineri Agentia de Protectie Civila, cea mai mare crestere intr-o singura zi de la descoperirea epidemiei in urma cu doua saptamani, relateaza Reuters si AFP.Numarul cazurilor…