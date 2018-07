Procentul de promovare inregistrat de candidatii din județul Covasna care au sustinut proba scrisa a examenului national de definitivare in invatamantul preuniversitar (sesiunea 2018) este de 57,14% – inainte de soluționarea contestațiilor. Conform datelor Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Covasna, in vederea susținerii examenului s-au inscris 86 de candidați, din care s-au prezentat la proba scrisa […] Articolul 57,14% dintre candidați au obținut medii peste 8 la examenul de definitivare in invațamant, inainte de contestații apare prima data in Mesagerul de Covasna .