- Alte 252 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 7 in Transnistria. Din numarul total de cazuri, 4 cazuri sint de import (Italia, Marea Britanie, Federatia Rusa, Romania). Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 17 150 cazuri.…

- Alte 366 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 8 in Transnistria. Total teste efectuate in aceasta zi – 1646, dintre care primar – 1404 si repetat – 242. Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 11 093 cazuri. Din numarul…

- Alte 218 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 4 in Transnistria. Total teste efectuate in aceasta zi – 905, dintre care primar – 664 si repetat – 241. Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 10 025 cazuri. Din numarul total…

- Astazi, in Republica Moldova au fost confirmate 247 cazuri noi de infectare cu COVID-19, dintre care 11 in Transnistria. Total teste efectuate in aceasta zi – 1809, dintre care primar – 1405 si repetat – 404.Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 8795 cazuri.

- Alte 153 cazuri noi de infectare cu noul Coronavirus au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 5 in Transnistria. 151 cazuri sint cu transmitere locala si 2 de import (Belgia-1, Federatia Rusa-1). Total teste efectuate in aceasta zi – 804, dintre care primar – 673 si repetat – 131.…

- Astazi, in Republica Moldova au fost confirmate 143 cazuri noi de infectare cu COVID-19, dintre care 18 in Transnistria. Total teste efectuate in aceasta zi – 1 217, dintre care primar – 1 028 si repetat – 189. Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 6 847 cazuri. Din numarul total…

- Alte 189 cazuri de infecție cu noul Coronavirus au fost inregistrate astazi in Republica Moldova, dintre care 12 in Transnistria. Total teste efectuate in aceasta zi – 1 429, dintre care primar – 1 180 si repetat – 249. {{439995}}Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 5 934 cazuri.…

