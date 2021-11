Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii legii au efectuat ieri 60 de percheziții in 14 raioane ale țarii, in municipiul Chișinau și in cinci penitenciare, in cadrul cauzei penale de escrocherie in proporții deosebit de mari, pornite la inceputul acestui an. Schema infracționala era creata in domeniul vinzarii pretinselor automobile,…

- In perioada 18 octombrie – 24 octombrie, de catre angajații Poliției Capitalei au fost reținute 74 de persoane dintre care 42 de persoane pentru comiterea diferitor genuri de infracțiuni iar 32 persoane ca debitori de stat.

- Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Caras-Severin, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Caras-Severin, au identificat, in trafic, un autovehicul in interiorul caruia au fost descoperite 900 de cartuse de tigarete. Toate tigarete sunt susceptibile a fi provenite din…

- Barbatul, care a cazut de la etajul 7 al unei construcții inca ramane internat in secția de terapie intensiva in starea grava. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de Dorina Arseni, purtatoarea de cuvant a Institutul de Medicina Urgenta.

- Actiuni pentru verificarea respectarii normelor impuse de Legea 55 2020. Au fost legitimate aproximativ 70 de persoane. La data de 28 septembrie a.c., politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta, impreuna cu jandarmi constanteni, au desfasurat activitati pe linia mentinerii unui climat optim…

- Astfel, au fost legitimate aproximativ 100 de persoane si controlate 80 de autovehicule.La data de 22 septembrie a.c., in intervalul orar 18.00 20.00, politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta au desfasurat activitati pe linia mentinerii unui climat optim de ordine si siguranta publica, respectiv…

- In perioada 13 septembrie – 19 septembrie, de catre angajații Poliției Capitalei au fost reținute 71 de persoane dintre care 43 de persoane au fost reținute pentru comiterea diferitor genuri de infracțiuni iar 28 persoane ca debitori de stat. Ofițerii secției investigare infracțiuni, securitate publica…

- Saptamana trecuta au fost reținute 47 de persoane de catre angajații Poliției Capitalei. Dintre acestea 29 de persoane au fost reținute pentru comiterea diferitor genuri de infracțiuni, iar 18 persoane ca debitori de stat.