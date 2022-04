Stiri pe aceeasi tema

- 046 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 209 mai putine fata de ziua anterioara, fiind efectuate peste 19.600 de teste, a informat, azi, Ministerul Sanatatii. Numarul de persoane internate cu COVID-19 este de 1.676, iar in sectiile ATI […]…

- 255 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 222 mai putine fata de ziua anterioara, fiind efectuate peste 23.000 de teste, a informat, azi, Ministerul Sanatatii. 13 decese la pacienti cu COVID-19, sase barbati si sapte femei, au fost raportate…

- 026 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 114 mai multe fata de ziua anterioara, fiind efectuate peste 13.000 de teste, a informat, azi, Ministerul Sanatatii. Au fost raportate trei decese la pacienti cu COVID – un barbat si doua femei. […]…

- 951 de noi cazuri de COVID au fost raportate, astazi, in Romania și o rata de pozitivare de 11%. In spitale sunt internați acum aproximativ 2.800 de pacienți, cu aproape 100 mai mulți decat ieri, iar la terapie intensiva sunt 400 de persoane. Autoritațile anunța și opt […] Articolul 1.951 de noi cazuri…

- Sunt cu 625 mai putine fata de ziua anterioara, anunța Ministerul Sanatatii. Au fost raportate și 28 de decese la pacienti infectati cu noul coronavirus, dintre care șase mai vechi. Numarul persoanelor cu COVID-19 internate in spitale este de 2.667, iar la ATI se afla 399 de pacienti. Județul […] Articolul…

- Un numar de 5.140 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 2.904 mai multe fata de ziua anterioara, a informat Ministerul Sanatatii. Au fost anunțate și 52 de decese la pacienti infectati cu noul coronavirus, dintre care noua mai vechi. Numarul…

- 3.168 de cazuri noi Covid-19 Foto: Gabriel Sava. Autoritatile anunta 3.168 de cazuri noi de Covid-19, în ultimele 24 de ore, cu 581 mai putine decât în ziua anterioara. Au fost efectuate 28.000 de teste. Potrivit Ministerului Sanatatii, au fost înregistrate…

- Autoritațile au raportat 40.018 de imbolnaviri in ultimele 24 de ore, in urma a peste 122.000 de teste efectuate, ceea ce inseamna o rata de pozitivare de 32,63%. Au fost raportate și 97 de decese, dintre care doua din trecut. In unitațile sanitare de profil sunt internați 9.981 de pacienți, dintre…