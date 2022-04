56 zile de război în Ucraina. Trupele ucrainene opun rezistență puternică în Donbas și lansează contra-atacuri împotriva invadatorilor Situația din Mariupol ramane critica dupa aproape doua luni de razboi in Ucraina - „S-ar putea sa ne traim ultimele zile, chiar ultimele noastre ore”, a afirmat un ofiter ucrainean asediat la Mariupol, cerand comunitatii internationale sa treaca la „extragerea” lor, intr-un mesaj publicat, miercuri, pe Facebook. Ofensiva majora a rușilor in estul țarii este in plina desfașurare, iar trupele ucrainene opun rezistența puternica de-a lungul unui front de 480 de kilometri in toata regiunea Donbas. Armata ucraineana susține, de asemenea, ca a lansat contra-atacuri asupra invadatorilor și ca au recucerit… Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

