5,6 milioane de dolari! Atât costă 30 de secunde de reclamă în finala Super Bowl Cel mai urmarit eveniment sportiv de pe planeta are prețuri la reclame pe masura. Daca la finala din 1964, un spot publicitar de 30 de secunde a costat 42.500 de dolari, la evenimentul de anul acesta ar putea ajunge la 5,6 milioane de dolari.Chiar daca in ultimul an numarul telespectatorilor ajuns la unul dintre cele mai scazute niveluri, estimarile arata ca aproape 100 de milioane de oameni sunt interesați sa urmareasca finala ligii nord americane de fotbal.Costurile cu reclama in celebra Super Bowl au fost tot timpul in creștere, de la modesta suma de 37.500 de dolari, varful anului 1967. Incepand… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

