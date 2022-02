56 containere destinate vaccinării Covid 19, scoase din rezerva de stat și distribuite în 12 județe 56 de containere in care se vor desfașura acțiuni de vaccinare impotriva Covid 19 au fost scoase din rezerva de stat și trimise catre spitale din 12 județe și municipiul București. Conform unei Hotarari de Guvern, se aproba scoaterea din rezervele de stat și acordarea imediata ca ajutoare umanitare interne de urgența, cu titlu gratuit, a celor 56 de containere. Echipamentele vor ajunge in județele Argeș, Bistrița-Nasaud, Braila, Cluj, Galați, Hunedoara, Mureș, Olt, Suceava, Teleorman, Timiș și municipiul București pentru organizarea activitații de vaccinare a populației impotriva COVID-19, pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

