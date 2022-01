557 de ani de la bătălia pentru cucerirea cetăţii Chilia Acum 557 de ani, la 23 ianuarie 1465 a inceput batalia pentru cucerirea cetații Chilia. Conflictul intre Moldova si Muntenia pentru Chilia a implicat forțe militare și politice din partea ambelor țari. Pe 22 iulie 1462, Ștefan Cel Mare asediaza fara izbinda cetatea Chilia, aparata de o garnizoana ungara. In cadrul atacului, Ștefan este ranit la glezna. Potrivit tradiției, Ștefan cel Mare a pier Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Zece judete din Moldova, Muntenia si Dobrogea au intrat sub o atentionare Cod galben de intensificari ale vantului, incepand cu ora 11:00, cu valabilitate pana miercuri dimineata, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie. Atentionarea Cod... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Aproximativ jumatate de țara este vizata luni dimineața de o avertizare cod galben de ceața. Specialiștii avertizeaza ca in zone intinse din Muntenia, Moldova și Transilvania se poate produce ghețuș. Meteorologii anunța ca, luni dimineața, in numeroase zone ale țarii este ceata care determina…

- Temporar se vor semnala precipitatii, iar cantitatile de apa vor mai depasi pe arii restranse 15...20 l/mp. Acestea vor fi predominant sub forma de ninsoare in Moldova, in Carpatii Orientali si la altitudini mari in restul grupelor montane, in timp ce, in celelalte regiuni, vor fi mai ales ploi si trecator…

- Evenimente 1458: Atestarea documentara a municipiului Onești, printr-un act de danie emis de cancelaria lui Ștefan cel Mare. 1467: Batalia de la Baia: Ștefan cel Mare infrange armatele maghiare conduse de regele Matei Corvin, care invadasera Moldova. 1542: Prințesa Maria Stuart devine regina Maria I…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis sambata o informare de ninsori, ploi și viscol, pana luni dimineața in aproape toata țara, un Cod galben de ploi și ninsori puternice și Oltenia, Muntenia, Banat și Moldova, dar și un Cod portocaliu de ninsori abundente și viscol la munte, pentru 13 județe.…

- Romania are o putere de cumpare medie la nivel national de 7.453 de euro per capita, ceea ce inseamna 49,5- din nivelul mediu european, arata o analiza a companiei de cercetare de piata GfK. Romania este impartita in opt regiuni, inclusiv Bucuresti-Ilfov. Dintre acestea, patru - nord, vest, centru si…

- Comunicat de presa| Daniel-Gheorghe Rusu, deputat AUR prezent la Alba Iulia, pe data de 1 Decembrie, pentru a celebra 103 ani de la Marea Unire: La mulți ani, Romania! Comunicat de presa| Daniel-Gheorghe Rusu, deputat AUR prezent la Alba Iulia, pe data de 1 Decembrie, pentru a celebra 103 ani de la…

- Intra si europenii in joc. Nu va speriati, nu ai nostri, ca nu te-a sunat nimeni si, realist vorbind, nici nu sunt sanse sa intram in discutii la acest nivel. Nici n-avem cu cine si n-avem nici n-avem cu ce, scrie jurnalistul Cristian Unteanu pe blogul sau de pe adevarul.ro.