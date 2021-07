Stiri pe aceeasi tema

- Viata se va schimba total pentru halterofila Hidilyn Diaz, devenita luni prima sportiva din Filipine care cucereste un titlu olimpic si care ii va aduce o casa si un cec in valoare de 655.000 dolari, informeaza AFP. Dupa 18 luni de pregatiri in Malaezia, din cauza restrictiilor datorate…

- Pentru prima data in istoria Jocurilor Olimpice un frate și o sora au caștigat aurul in aceeași zi, la un sport individual. Este vorba despre frații japonezi Abe Hifumi și Abe Uta, care au devenit campioni olimpici la judo, duminica, pe taram japonez. Abe Hifumi, a caștigat a treia medalie…

- De la prima participare la Jocurile Olimpice la cate medalii de aur s-au strans, de la cați sportivi care au fost pe podium se regasesc in delegația actuala pana la sporturile cele mai galonate, premiere, veterani, tradiții puse in cifre. O mare parte din delegația Romaniei decoleaza azi spre Japonia,…

- Alina Vuc a inceput sa practice luptele la 10 ani, la Reșița. A fost vice-campioana mondiala la juniori, medaliata cu argint la campionatul european sub 23 de ani, iar apoi tot cu argint la seniori. In 2017, la Paris, Alina a obținut prima medalie mondiala din istoria luptelor feminine romanești.

- Fostul politist Eric Adams, un luptator impotriva discriminarilor rasiale in interiorul fortelor de ordine, este aproape asigurat ca va deveni al doilea primar de culoare din istoria metropolei americane New York, dupa ce a castigat alegerile primare ale Partidului Democrat, transmite miercuri AFP,…

- Sportiva romana Larisa Iordache a obtinut medalia de bronz in finala de la paralele, sambata, la Cupa Mondiala de gimnastica artistica de la Cairo (Egipt), cu 13,166, potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane de Gimnastica, arata Agerpres. Iordache a terminat calificarile cu cea mai…

- Jucatoarea de tenis Aryna Sabalenka este noua campioana de la Madrid. Sportiva din Belarus a invins-o pe Ashleigh Barty in 3 seturi - 6-0, 3-6, 6-4. Sabalenka este la primul trofeu ciștigat pe zgura.

- Sportiva romana Serafima Moscalu a cucerit medalia de bronz, duminica, la cat. 70 kg, in cadrul Openului European de judo de la Zagreb, dupa ce a invins-o in meciul decisiv pe italianca Irene Pedrotti. Moscalu a dispus in optimi de irlandeza Rachael Hawkes, insa a pierdut sfertul de finala…