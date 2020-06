55.000 persoane au trecut granițele țării în ultimele 24 de ore 55.000 persoane au trecut granițele țarii in ultimele 24 de ore. Dintre acestea, aproape 30.000 de persoane au ieșit din țara. Peste 6.000 de oameni care au intrat in Romania au fost trimiși in izolare sau carantina. Conform Poliției de Frontiera, prin punctele de frontiera de la granițele Romaniei au facut formalitațile de control aproximativ […] Articolul 55.000 persoane au trecut granițele țarii in ultimele 24 de ore a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

