Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea pensiilor cu 40% este o iluzie, deoarece Romania, in nicio etapa a dezvoltarii ei, nu este in stare sa faca efortul bugetar necesar acestei majorari, de 138 de miliarde de lei, a declarat ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan.

- Oamenii care strica Romania, in viziunea mai multor politicieni și ziariști, sunt așa-numiții „asistați social”, „duși in spate de cetațenii harnici”. S-au facut campanii impotriva lor, s-au umflat numere pana la milioane, insa cifrele oficiale arata ca Romania n-are nici 200.000 de beneficiari ai ajutorului…

- Raluca Turcan a declarat la Realitatea PLUS, ca, prin masurile economice luate in pandemie, s-au salvat 1,3 milioane de locuri de munca. „Am salvat 1,3 milioane de locuri de munca prin aceasta masura a șomajului tehnic. Am alocat 4,2 miliarde de lei. Masura a fost prelungita pana in…

- CCR considera constituționala legea care majoreaza punctul de pensie cu 40%. Cițu: Romania nu si-a permis in 2020 si nu isi permite nici in acest an o majorare cu 40%. Respectam calendarul asumat Premierul Florin Citu a declarat ca Romania nu si-a permis in 2020 si nu isi permite nici in acest an o…

- 900.000 de pensionari din Romania primesc lunar o pensie de 800 de lei, a declarat, miercuri, ministrul Muncii, Raluca Turcan. Ea a spus ca Guvernul are obligația morala și profesionala sa gaseasca raspunsuri la aceste anomalii existente.

- Nu mai puțin de 78.634 de lei. Aceasta este cea mai mare pensie din Romania, a anunțat ministrul Muncii, intr-o intervenție la Digi24. Raluca Turcan a mai precizat și ca s-a ajuns la aceasta suma dintr-o contributivitate de 5.205 lei și 73.429 de lei din criterii favorizante obținute din mai multe legi.…

- Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii (ANDPDCA) are in derulare, la ora actuala, sapte proiecte cu fonduri europene in valoare de aproape 700 milioane de euro, a anuntat, joi, pe propria pagina de Facebook, Raluca Turcan, ministrul Muncii si Protectiei…

- O familie cu doi copii in Romania are nevoie lunar de 7.278 de lei pentru un trai decent, cu 320 de lei mai mult decat anul trecut. Cea mai mare cheltuiala din cosul de consum al unei familii este reprezentata de locuinta, arata un studiu al Fundatiei Friedrich Ebert Stiftung despre cosul minim.…